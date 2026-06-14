Додик: Путин мудр в решениях не допускать масштабных ударов по Украине Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона ведет бои с "огромным вниманием" к мирному населению Украины. Президент РФ Владимир Путин мудр в решениях не допускать масштабных ударов по городам противника. Такую оценку дал глава партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в интервью ТАСС.

Политик пояснил, что масштабные удары по Украине привели бы к большому количеству жертв среди мирных граждан. Простые люди "никогда не были целью" военных ВС РФ, констатировал он.

"Президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения", - сказал Милорад Додик.

Председатель партии напомнил, что нет ни одного примера, когда от рук ВС РФ погибло бы большое количество мирных жителей. При этом к Москве иногда звучат призывы "отвечать более жестко", добавил политик. В ответ он подчеркнул, что Россия намерена минимизировать угрозы для гражданских.

"Я переживаю из-за гибели любого мирного жителя на любой стороне. Но, с другой стороны, такие вещи случаются, к сожалению. Речь идет о боевых действиях, о военной операции, в которой Россия ведет себя очень сдержанно", - прокомментировал Милорад Додик.

Политик уточнил, что западные журналисты освещают все последствия ударов по Украине. При этом теракты на территории РФ замалчиваются, указал он. Показательным был удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

"Если бы куда меньшее число людей, не дай Бог, пострадало бы в каком-нибудь польском или украинском городе, развернулась бы даже не многодневная, а многомесячная пропаганда, с демонстрацией раненых", - сказал Милорад Додик.

Лидер "Союза независимых социал-демократов" также подчеркнул, что действующие лидеры Франции и Германии в недалеком будущем лишатся постов. Он считает, что это просто "вопрос времени". Политик уточнил, что народ сам сместит французского и немецкого лидеров.

Милорад Додик, кроме того, указал на попытки Запада ограничивать контакты сербов с Россией. По его словам, Евросоюз фактически окружил Сербию и Республику Сербскую странами, которые входят и в ЕС, и в НАТО.