В Иране пройдут похороны Али Хаменеи: опубликован график траурных мероприятий

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана пройдут с 4 по 9 июля Фото: REUTERS.

В нескольких городах Ирана состоятся траурные мероприятия в память о погибшем экс-верховном лидере исламской республики Али Хаменеи. Церемонии прощания и похороны пройдут с 4 по 9 июня. Так передает гостелерадио IRIB со ссылкой на график.

Так, 4 и 5 июля проведут церемонию прощания с Али Хаменеи в Тегеранской молельне имама Хомейни. Основные похороны состоятся 6 июля в столице Ирана. Затем, 7 июля, траурные мероприятия продолжатся в городе Кум. Завершающая церемония назначена на 9 июля. Она пройдет в Мешхеде. В этом городе состоится захоронение Али Хаменеи в мавзолее имама Резы.

Экс-верховный лидер Ирана родился в Мешхеде. В связи с этим город выбран местом захоронения тела. Он находится на северо-востоке страны.

Стоит напомнить, что Али Хаменеи погиб в результате израильско-американской атаки. Бывший верховный лидер Ирана умер утром 28 февраля. Нападение планировалось ночью этого дня, однако враг решил напасть позже с учетом обновленных разведданных. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что США и Израиль не дали бы Али Хаменеи свободно править страной. Они решили устранить главного руководителя, добавил он. В Иране в связи с гибелью верховного лидера объявляли 40-дневный траур. Удары в день смерти Али Хаменеи наносили по всей территории Ирана. На резиденцию лидера страны, как утверждается, скинули 30 сверхмощных бомб.

Вместе с Али Хаменеи в здании находились члены его семьи - дочь, зять, внук и одна из невесток. Все они погибли. В момент гибели Али Хаменеи "находился на своем рабочем месте и выполнял служебные обязанности", свидетельствуют данные гостелевидения Ирана. О смерти аятоллы также объявлял и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он порадовался результатам военной операции.

После гибели Али Хаменеи на высший пост заступил Моджтаба Хаменеи. Новый верховный лидер Ирана продолжает выполнять свои обязанности. Он жив и здоров, рассказал посол исламской республики в России Казем Джалали. Дипломат уведомил, что Моджтаба Хаменеи занят вопросами административного характера.