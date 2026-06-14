В Япония заговорили о сотрудничестве с Россией: что повлияло на Токио

Нисида: партнерство с РФ было бы выгодно Японии из-за перекрытия Ормуза Фото: REUTERS.

Сотрудничество с Россией в энергетике могло бы принести выгоду Японии, особенно на фоне зависимости Токио от поставок с Ближнего Востока. Об этом заявил депутат правящей Либерально-демократической партии Сёдзи Нисида.

Парламентарий уточнил, что перебои в поставках нефти через Ормузский пролив показали уязвимость Японии, которая значительную часть сырья импортирует из ближневосточного региона.

"Учитывая это и то, что соседняя с нами Россия обладает многочисленными ресурсами, а Япония - технологиями и финансовыми ресурсами для их совместной разработки, совместная разработка и распределение ресурсов были бы взаимовыгодны", - сказал Нисида для ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что японская компания Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd., участвующая в переоформлении 30% доли в проекте "Сахалин-1", просит правительство Японии отменить ценовые ограничения на российскую нефть.