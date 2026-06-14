Хегсет назвал правильным решение выдворить Anthropic из Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет Фото: REUTERS.

Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя сообщения об ограничениях властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic, назвал правильным решение о прекращении сотрудничества с компанией.

"Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг", - написал американский министр в социальной сети X.

Ранее правительство США потребовало от Anthropic отключить доступ иностранным пользователям к своим наиболее продвинутым ИИ-моделям. Компания заблокировала Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей.

Также коалиция американских генпрокуроров начала расследование деятельности OpenAI, основанной Сэмом Альтманом. Компания получила повестку в суд с требованием раскрыть документацию по своей работе.