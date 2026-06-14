"Работа уже ведется": власти Латвии заявили о секретном решении проблемы с пролетами БПЛА над страной

Премьер Латвии Кулбергс рассказал о секретном решении по украинским БПЛА Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украина и Латвия будут сотрудничать в сфере беспилотников. Киев заявил, что якобы знает, как помочь прибалтийской стране на фоне неоднократных пролетов БПЛА. Премьер Латвии Андрис Кулбергс сообщил о наличии некого "секретного решения" этого вопроса, цитирует телеканал Delfi TV.

Политик уведомил, что детально он пока ничего не может разглашать. Он пояснил, что сотрудничество стран связано с беспилотниками, замеченными в пограничной зоне с Россией. Украина якобы нашла техническое решение проблемы, сказал премьер Латвии.

"Практическая работа уже ведется прямо сейчас. Конечно, для полной реализации этого спектра задач нам придется полагаться на цикл производства оборудования или цикл закупок", - добавил Андрис Кулбергс.

Неделей ранее, 8 июня, истребители НАТО сбили дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Угроза была оперативно устранена.