Командир "Яриус": ВСУ не поверили в свое окружение в Константиновке Фото: REUTERS.

Украинское командование не поверило в свое окружение российскими штурмовыми подразделениями в Константиновке. Об этом сообщил командир штурмовой роты полка 1194 с позывным "Яриус".

"Командование [ВСУ] не верило и думало, что какие-то может быть группки были наши, которые чудом зашли, а их намного больше было. Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль", - сказал боец в интервью РИА Новости.

"Яриус" добавил, что при продвижении использовалась тактика малых диверсионных групп, позволяющая незаметно накапливать силы в городе, обходить позиции противника и выходить ему в тыл и на фланги.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска ежедневно закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Он уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.