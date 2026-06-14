МВД предупредило, что водительских прав не могут лишить на срок больше трех лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Водительских прав в России не могут лишить больше чем на три года. Минимальный срок такого наказания составляет один месяц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что лишение права управления автомобилем относится к административным наказаниям. Его назначают за грубые или систематические нарушения, если такие случаи прямо прописаны в КоАП.

«Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца и более трех лет», — сказали в МВД.

Конкретные нарушения, за которые водителя могут оставить без удостоверения, закреплены в главе 12 КоАП. Сам порядок назначения такого наказания прописан в статье 3.8 кодекса.

Лишение прав возможно не только за нарушение правил пользования этим правом. В МВД также указали, что такая мера может применяться за уклонение от другого административного наказания или за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом.

При этом окончательное решение принимает судья. Само по себе нарушение еще не означает автоматического лишения водительского удостоверения.

Немногим ранее МВД перечислило восемь оснований для аннулирования водительского удостоверения. Среди них истечение срока действия прав, изменение персональных данных владельца, повреждение документа, выдача по поддельным бумагам, заявление об утрате или хищении. Также права могут аннулировать после выдачи нового удостоверения, при выявлении медицинских противопоказаний или после поступления сведений о смерти владельца.