Найден новый способ лечения малярии: в этом помогает изменение температуры тела

Одагава: развитие малярии можно затормозить при изменении температуры организма Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Развитие малярии можно подавить, изменив температуру внутренней среды организма-хозяина. Об этом заявил ассистент кафедры тропической медицины Токийского медицинского университета Дзикэй Тайти Одагава в беседе с РИА Новости.

Ученый пояснил, что исследование проводилось на культивированном возбудителе тропической малярии и на мышиной модели. В обоих случаях снижение температуры давало одинаковый результат - активность паразита заметно угасала.

«В ходе нашего исследования мы выяснили, что при помещении малярийного паразита в температурную среду ниже обычной температуры тела его размножение подавляется», - отметил Одагава.

По его словам, одной из вероятных причин эффективности является нарушение механизма проникновения паразита в новые эритроциты. Малярийный паразит размножается внутри красных кровяных клеток, после чего покидает их и внедряется в следующие. Именно так он наращивает свою численность. При пониженной температуре этот процесс нарушается.

Одагава отметил, что открытие может стать дополнительным способом к лечению тяжелой малярии. Это будет происходить путем сочетания контроля температуры тела с использованием противомалярийных препаратов. Однако ученый предостерег от поспешных выводов.

«Результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить. Основой лечения малярии является правильное применение противомалярийных препаратов», - добавил он.

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