В России анонсировали появление вакцины против агрессивной опухоли мозга Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью РИА Новости сообщила, что разрешение на применение вакцин против глиобластомы — одного из самых опасных видов опухоли мозга — планируется получить в 2026 году. Первой будет зарегистрирована пептидная вакцина «Глиопепт», а ближе к концу года — мРНК-препарат «Глиорна».

Скворцова выразила надежду, что в 2026 году будет получено разрешение на применение онковакцины против глиобластомы.

До этого Скворцова также сообщила журналистам, что ФМБА планирует уже в текущем году официально запросить разрешение на применение отечественной вакцины от меланомы — рака кожи. В 2027 году ведомство намерено подать документы на препарат для лечения увеальной меланомы и опухолей глазного яблока.

Как писал KP.RU, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о разработке в РФ вакцины от смертельного вируса Эболы.