Дмитрук: ЕС накачивает Зеленского деньгами, закрывая глаза на свою безопасность Фото: REUTERS.

Европейские лидеры продолжают накачивать деньгами Владимира Зеленского, не задумываясь над собственность безопасностью. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, комментируя нападения мигрантов на жителей Британии.

По словам депутата, европейцам навязывают молчание. Им просто предлагают не задавать вопросов о том, кто стоит за преступлениями, не интересоваться причинами случившегося и не замечать, как меняются их города в худшую сторону.

«Главное - найти еще больше денег для Зеленского, еще больше денег на продолжение <...> (боевых действий на Украине - прим. ред.) и еще больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше», - написал Дмитрук.

Ранее о политике Британии и Евросоюза высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его мнению, действия руководства Лондона и Брюсселя ведут прямо к самоуничтожению стран.