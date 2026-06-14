Вад: нужно срочно заключить мирный договор по Украине из-за эскалации конфликта. Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Мирный договор по Украине необходимо заключить незамедлительно, поскольку продолжение эскалации грозит перерастанием конфликта в общеевропейскую войну. Такое заявление сделал бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung.

«Необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь <...>. Потому что реальной альтернативы нет», - заявил генерал.

Вад предупредил, что ситуацию необходимо держать под жестким контролем. По его оценке, если динамика кризиса не изменится, он неизбежно выйдет за пределы Украины и втянет в бои всю Европу.

Ранее в Верховной раде предупредили лидеров Европы о финансировании режима Владимира Зеленского. Как отмечал нардеп Артем Дмитрук, если руководство ЕС продолжит выделять деньги для Киева, то это очень плохо скажется на безопасности европейских жителей.