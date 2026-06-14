Омбудсмен Лантратова помогла уволиться участнику СВО после получения ранения

Лантратова в ходе оказания помощи бойцу СВО обратилась к Минобороны РФ Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Омбудсмен Яна Лантратова помогла участнику спецоперации уволиться из армии после того, как у него закончился контракт. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ сообщила на своем канале в мессенджере «Макс».

Боец десантного подразделения Иван (фамилия не разглашается) получил ранение в ходе выполнения боевых задач. Несмотря на это, он смог вывести из-под обстрела двоих тяжелораненых товарищей и оказать им медпомощь. После лечения и восстановления срок его контракта истек. Однако рапорт на увольнение был отклонен.

За помощью к Лантратовой обратилась мать солдата. Аппарат омбудсмена направил запрос в Министерство обороны с просьбой разобраться в ситуации.

«По итогам проверки Ивана отправили в запас по собственному желанию. Благодарю Минобороны России за оперативную реакцию», - написала Лантратова в посте.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка бойцов СВО крайне важное дело. Ведь эта помощь фактически становится духовной опорой для героев государства.