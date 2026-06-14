Smyrtos сейчас стоит на якоре к югу от города Уэймут. Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские военные задержали в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, который якобы связан с Россией. Эта информация следует из сайта Минобороны королевства.

Известно, что танкер шел под флагом Камеруна. Согласно сведениям сервиса отслеживания судов Vesselfinder, в последний раз он заходил в российский порт Усть-Луга.

Миссия по захвату судна прошла в территориальных водах Британии. В ходе нее были задействованы силы с воздуха и моря, а также союзники из Франции. В общей сложности операция длилась шесть часов. Сейчас Smyrtos стоит на якоре к югу от города Уэймут.

«На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью», - указано в сообщении британского правительства.

Напомним, что в Кремле уже не раз осуждали западные страны за нелегальное задержание иностранных танкеров. Как отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, данные меры граничит с международным пиратством.