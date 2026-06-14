Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем актрису Елену Сафонову

Президент РФ пожелал актрисе Сафоновой крепкого здоровья и благополучия. Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем заслуженную артистку России Елену Сафонову. В своей телеграмме глава государства отметил ее работу в актерском искусстве. Сообщение опубликовано на официальном портале Кремля.

«Ваше актерское мастерство, исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов», - следует из телеграммы.

Путин подчеркнул, что Сафонова внесла огромный вклад в развитие российской киноиндустрии и создала целый спектр ярких и незабываемых женских персонажей. В конце сообщения политик пожелал артистке крепкого здоровья и благополучия.

напомним, что в День России Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Медалей удостоились выдающиеся врачи, педагоги, инженеры и другие.