Путин наградил тех, на ком держится Россия: от нейрохирургов, спасших тысячи жизней, до создателей оружия для спецслужб

Начал Владимир Путин с обращения ко всем россиянам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В День России в Кремле для гостей распахивает двери торжественный Георгиевский зал. В увенчанном славой зале, по традиции, президент награждает лучших из лучших – Героев Труда, кующих славу нашего Отечества. В 2026 году чествовали врачей, педагогов, токарей, инженеров космических, оружейников…

Но начал Владимир Путин с обращения ко всем россиянам.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОССИИ

- Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днём России! Мы отмечаем этот праздник с тёплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно, единое целое.

В День России Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

От яркости и важности момента у сидящих в зале защемило сердце. Президент продолжал – о людях, которые сделали страну великой:

- Глубокое личное восприятие России – в характере нашего народа, для которого сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие!

Глава государства заявил: именно особое отношение к Родине, как искра в сердце, согревает в окопах на передовой бойцов, героев, защищающих интересы страны. Эта же искра сплотила общество, и тыл стал надежной опорой для наших героев.

- У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды, - сказал президент.

КОСМОС, МОТОЦИКЛЫ И АВТОМАТЫ

Владимир Путин лично каждого получившего высокое звание Героя Труда, коротко рассказав о каждом:

ГЕРОИ ТРУДА

Александр БАТАЛИН – директор симферопольского завода «Фиолент». На предприятии производятся и инструменты для граждан, и микромашины – малые трансформаторы, фазовращатели и т.д., и корабельная автоматика. Работает «Фиолент» и для «гражданки», и для армии.

Леонид БОБЕ – начальник лаборатории института химического машиностроения, занимается космическими разработками. Созданные им системы жизнеобеспечения используются на МКС.

Владимир ДАНИЛОВ - машинист пермской компании «Уралкалий», честным трудом сделал огромный вклад в разработку недр страны.

Александр КОЛЕСНИЧЕНКО – директор сельскохозяйственного предприятия «Донское» в волгоградской области. По словам Путина, «готовностью внедрять новые решения он доказывает, насколько успешным может быть современное агропромышленное предприятие».

Марина НЕЁЛОВА – актриса театра «Современник». «Её мастерство и самоотдача служат ориентиром для всего театрального сообщества», - добавил президент.

Владимир Путин и актриса Марина Неелова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Николай РУССУ – гендиректор компании «Мостострой-11», одного из лучших в своей сфере в России. Прошел весь путь, от простого мастера до руководителя, под его руководством было создано множество проектов «в интересах стратегического развития России».

Анатолий СВИРИДОВ – токарь из Воронежа, заслуживший высокое звание многолетней и блестящей работой.

Петр СЕРДЮКОВ – легендарный оружейник, разработавший линейку бесшумных пистолетов и автоматов для спецслужб. Держа в руках его снайперскую винтовку ВВС и автоматы ВАЛ, подразделения «Альфа» спасли множество жизней. Его оружие применялось и во время Чеченских войн, и продолжает работать на полях СВО.

ОТ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ ДО ДОБЫЧИ НЕФТИ

Следом глава государства перечислил лауреатов других госнаград и госпремий.

Виктор САДОВНИЧИЙ – академик, более 30 лет руководящий главным вузом России - МГУ. Получил госпремию «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности» за популяризацию точных наук и развитие математических знаний у молодежи.

Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Премия в области науки и технологий

Алексей ВАСИЛЬЕВ – африканист, журналист. В научных работах объяснил сложные политические и социальные процессы на Ближнем и Среднем Востоке. Сделал весомый вклад в международные отношения нашего государства со странами этих регионов.

Николай КОНОВАЛОВ, Владимир КРЫЛОВ, Дмитрий УСАЧЕВ – нейрохирурги, первыми в стране начавшие проводить сложнейшие операции на головном и спинном мозге. Их знания, их школа легла в основу профильного образования и спасла тысячи жизней.

Владимир Путин и заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Николай Коновалов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Олег ЖДАНЕЕВ, Игорь КОВШОВ, Елена КОРСА-ВАВИЛОВА – занимаются разработками в нефтегазовой отрасли, что очень важно после ухода западных компаний с этого рынка. Их разработка помогла повысить эффективность технологии разрыва пласта с помощью гидравлики, сделав добычу ископаемых более эффективной.

Владимир Путин и начальник отдела корпорации «Московский институт теплотехники» Елена Корса-Вавилова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Премия в области литературы и искусства

Андрей МИХАЛКОВ (КОНЧАЛОВСКИЙ) – сценарист, режиссер, через классические образы, по словам президента, раскрывающий глубину русской души и красоту отечественной культуры.

Владимир Путин и режиссер, продюсер, лауреат премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2025 год Андрей Кончаловский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина ЖУКОВА – продюсер студии «Москино», посвятившая жизнь созданию просветительских проектов об истории России.

Продюсер киностудии "Москино" Екатерина Жукова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мария УШАКОВА – продюсер спецпроектов телеканала «Россия», работает над созданием серии фильмов, посвященных ключевым историческим личностям.

Владимир Путин и Мария Ушакова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Премия в области благотворительности

Алексей ЗАРОВ – главврач больницы святителя Алексия, занимающейся помощью тяжелобольным. В учреждении сформировали две бригады и отправили их на фронт – помогать раненым. Опыт оказался бесценным: первый госпиталь спас жизни пяти тысячам человек, второй занимался лечением пострадавших от разрушения Каховской ГЭС и, по словам Путина, «помог преодолеть гуманитарную кататсрофу». Кроме того, Заров создал два учебных центра, где готовят врачей для фронта, больше четырех центров подготовки медсестер.

Владимир Путин и директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Премия за правозащитную деятельность

Татьяна МОСКАЛЬКОВА – 10 лет проработала омбудсменом страны, с начала СВО боролась за права бойцов и их семей, помогала пострадавшим и потерявшим дома в тяжелое военное время.

Владимир Путин и руководитель Научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня День России. И Всевышний, Господь всегда с нашей страной. С праздником, с Днём России! – торжественно закончил президент.