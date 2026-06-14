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НовостиПолитика14 июня 2026 9:38

Титов заявил, что американский бизнес хочет вернуться на российский рынок

Титов заявил, что уже обсуждаются проекты США на российском рынке
Марк СОКОЛОВ
Титов заявил, что американский бизнес хочет вернуться на российский рынок

Титов заявил, что американский бизнес хочет вернуться на российский рынок

Фото: REUTERS.

Американские предприниматели заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

По его словам, участие представителей США в Петербургском международном экономическом форуме после долгого перерыва показывает, что американский бизнес ждет возможности для работы в России.

«Есть интерес или восстановить то, что было, или даже нарастить новое», — подчеркнул Титов.

Он уточнил, что сейчас обсуждаются конкретные проекты. Среди них есть крупные инициативы в сфере энергетики, а также проекты более прагматичного масштаба, связанные с медициной и виноделием.

Немногим ранее глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи предрек возвращение многих компаний США на российский рынок после завершения конфликта на Украине. По его словам, санкции будут сохраняться до окончания конфликта. Однако затем бизнес начнет возвращаться.