Титов заявил, что американский бизнес хочет вернуться на российский рынок Фото: REUTERS.

Американские предприниматели заинтересованы в возвращении на российский рынок. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

По его словам, участие представителей США в Петербургском международном экономическом форуме после долгого перерыва показывает, что американский бизнес ждет возможности для работы в России.

«Есть интерес или восстановить то, что было, или даже нарастить новое», — подчеркнул Титов.

Он уточнил, что сейчас обсуждаются конкретные проекты. Среди них есть крупные инициативы в сфере энергетики, а также проекты более прагматичного масштаба, связанные с медициной и виноделием.

Немногим ранее глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи предрек возвращение многих компаний США на российский рынок после завершения конфликта на Украине. По его словам, санкции будут сохраняться до окончания конфликта. Однако затем бизнес начнет возвращаться.