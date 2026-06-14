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НовостиПолитика14 июня 2026 9:39

ВС РФ поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ

Минобороны России сообщило о новых ударах ВС РФ по военным объектам Украины
Арина СЕРОВА
Минобороны России сообщило о новых ударах ВС РФ по военным объектам Украины

Минобороны России сообщило о новых ударах ВС РФ по военным объектам Украины

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные в течение суток поразили ключевые объекты инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Под удар попали объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие снабжение украинских формирований горючим. Также были ликвидированы объекты транспортной и портовой инфраструктуры.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов,<...> используемым ВСУ, - указано в сводке.

Как отметили в ведомстве, уничтожение этих объектов существенно осложняет логистику ВСУ и лишает их возможности оперативно восполнять запасы топлива на передовой.

Ранее стало известно, что российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР.