Филиппо: нужно остановить поставки Киеву, оружие уходит на черный рынок. Фото: Александр Река/ТАСС

Военные поставки Киеву необходимо немедленно остановить, поскольку часть западного оружия уходит на черный рынок и попадает в руки преступников. С таким заявлением выступил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Поводом для высказывания послужила статья Berliner Zeitung. В ней сообщалось, что переданные Западом Украине вооружения теперь находятся в руках криминальных группировок. Многие из них сейчас действуют на территории Европы.

«Но мы вас предупреждали <…> СТОП: больше ни одной единицы оружия, ни одного евро для Киева!», - призвал Филиппо.

Политик также прокомментировал молчание европейских лидеров в связи с этой ситуацией. По его мнению, они намеренно уходят от обсуждения, поскольку любая критика конфликта для них фактически под запретом.

Тем временем в Германии бьют тревогу относительно продолжающихся боев на Украине. Бывший советник Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что, если в ближайшее время не будет заключен мирный договор, то конфликт может перерасти в общеевропейскую войну.