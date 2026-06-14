Военные поставки Киеву необходимо немедленно остановить, поскольку часть западного оружия уходит на черный рынок и попадает в руки преступников. С таким заявлением выступил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Поводом для высказывания послужила статья Berliner Zeitung. В ней сообщалось, что переданные Западом Украине вооружения теперь находятся в руках криминальных группировок. Многие из них сейчас действуют на территории Европы.
«Но мы вас предупреждали <…> СТОП: больше ни одной единицы оружия, ни одного евро для Киева!», - призвал Филиппо.
Политик также прокомментировал молчание европейских лидеров в связи с этой ситуацией. По его мнению, они намеренно уходят от обсуждения, поскольку любая критика конфликта для них фактически под запретом.
Тем временем в Германии бьют тревогу относительно продолжающихся боев на Украине. Бывший советник Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что, если в ближайшее время не будет заключен мирный договор, то конфликт может перерасти в общеевропейскую войну.