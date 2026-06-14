Клычков: атаковавший дом в Орле беспилотник ВСУ начинен поражающими элементами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Атаковавший жилой дом в Орле беспилотник ВСУ был начинен поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем канале в МАХ.

Клычков подчеркнул, что после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске не прошло и месяца. По его словам, украинский беспилотник с поражающими элементами целенаправленно бьет по жилому дому в Орловской области. Губернатор региона отметил, что жители поврежденного дома доставлены в пункты временного размещения. Из обеспечили питанием и всем необходимым.

"Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждения имущества. Но никто не вернет жизнь погибшего орловчанина", - заключил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские средства ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ.