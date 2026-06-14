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НовостиПроисшествия14 июня 2026 9:49

Средства ПВО за сутки уничтожили 483 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО отразили очередную атаку киевскоо режима
Вениамин ЗАХАРОВ
Средства ПВО за сутки уничтожили 483 беспилотника ВСУ

Средства ПВО за сутки уничтожили 483 беспилотника ВСУ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в течение суток российские войска поразили ключевые объекты инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Были нанесены удары по объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие снабжение украинских формирований горючим. ВС РФ также уничтожили объекты транспортной и портовой инфраструктуры.

Сайт KP.RU писал, что продвижение ВС России в Константиновке вынудило украинских военных приступить к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки.