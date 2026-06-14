Средства ПВО за сутки уничтожили 483 беспилотника ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в течение суток российские войска поразили ключевые объекты инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Были нанесены удары по объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие снабжение украинских формирований горючим. ВС РФ также уничтожили объекты транспортной и портовой инфраструктуры.

Сайт KP.RU писал, что продвижение ВС России в Константиновке вынудило украинских военных приступить к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки.