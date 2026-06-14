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НовостиПолитика14 июня 2026 11:24

Бойцы группировки «Днепр» подарили Владимиру Путину шеврон батальона

Бойцы группировки «Днепр» также подарили президенту РФ батальонные флаги
Арина СЕРОВА
Бойцы группировки «Днепр» также подарили президенту РФ батальонные флаги

Бойцы группировки «Днепр» также подарили президенту РФ батальонные флаги

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки «Днепр» подарили российскому главе Владимиру Путину шеврон, с которым они освобождали территории в Запорожской области. Кадры встречи опубликовал в Telegram-канале журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Как известно, 12 июня президент провел в Кремле встречу с участниками спецоперации. На мероприятие прибыли бойцы группировки «Днепр». В ходе общения военные поздравили президента и вручили ему памятный подарок.

«С этим шевроном нашего батальона мы в прошлом году взяли населенные пункты Каменское и Степовое в Запорожской области. И считаем, что это наш небольшой подарок вам, и новые победы - они тоже будут во имя России», - обратился один из бойцов к Путину.

Помимо шеврона, военнослужащие передали главе государства батальонный и полковой флаги. Владимир Путин поблагодарил участников СВО и пожелал им удачи в новых операциях.

Ранее Минобороны РФ информировало, что войскам России удалось за сутки освободить 172 здания в Константиновке. Наши военнослужащие продолжают активно продвигаться на этом направлении.