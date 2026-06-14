Бойцы группировки «Днепр» подарили Владимиру Путину шеврон батальона

Бойцы группировки «Днепр» также подарили президенту РФ батальонные флаги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки «Днепр» подарили российскому главе Владимиру Путину шеврон, с которым они освобождали территории в Запорожской области. Кадры встречи опубликовал в Telegram-канале журналист «Вестей» Павел Зарубин.

Как известно, 12 июня президент провел в Кремле встречу с участниками спецоперации. На мероприятие прибыли бойцы группировки «Днепр». В ходе общения военные поздравили президента и вручили ему памятный подарок.

«С этим шевроном нашего батальона мы в прошлом году взяли населенные пункты Каменское и Степовое в Запорожской области. И считаем, что это наш небольшой подарок вам, и новые победы - они тоже будут во имя России», - обратился один из бойцов к Путину.

Помимо шеврона, военнослужащие передали главе государства батальонный и полковой флаги. Владимир Путин поблагодарил участников СВО и пожелал им удачи в новых операциях.

Ранее Минобороны РФ информировало, что войскам России удалось за сутки освободить 172 здания в Константиновке. Наши военнослужащие продолжают активно продвигаться на этом направлении.