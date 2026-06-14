Экс-советник Меркель Вад указал на нехватку политического суверенитета Германии Фото: REUTERS.

Германии не хватает внешнеполитического суверенитета, а ее политика слишком зациклена на Украине. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад.

По его словам, Берлин должен сам формировать политику в вопросах безопасности, а не уходить от ответственности. Вад считает, что в Европе сейчас много говорят о лидерстве, но на деле не готовы к серьезным решениям.

«Политика Германии слишком зациклена на Украине — и это ошибка», — сказал он.

Экс-советник Меркель также связал эту проблему с рисками для самой ФРГ. По его мнению, если конфликт на Украине перерастет в общеевропейский, то именно Германия может стать полем боя. Такой сценарий Вад назвал неприемлемым.

Он отдельно упомянул подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам Вада, Германия пережила крупнейший удар по своей национальной инфраструктуре, однако реакция политиков и прессы на это вызывает только недоумение.

Немногим ранее в Германии призвали Украину ответить за подрывы «Северных потоков». Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель потребовала от Киева объяснений и репараций. Она заявила, что из-за атаки на газопроводы ущерб был нанесен не только Германии, но и всей Европе.