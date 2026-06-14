Комбриг ВС России рассказал, как военные пробивались к Константиновке Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Четвертая мотострелковая бригада "Южной" группировки российских войск дошла до Константиновки за счет хитрого маневра с обходом Клебан-Быкского водохранилища. Об этом РИА Новости рассказал командир бригады Антон Грунис.

По его словам, всё началось с освобождения Иванполья ДНР. Бригада, наступая до этого на широком фронте, который сократился из-за рельефа местности, уперлась в междуречье.

Грунис подчеркнул, что сложившаяся ситуация обсуждалась с командующим "Южной" группировкой Сергеем Медведевым, после чего было принято решение продолжать действия частью сил и средств. В то время как основные силы бригады скрытно передислоцировать к западной части Клебан-Быкского водохранилища.

"Действовали уже сразу непосредственно в высотных застройках города. Перерезали узкое место города и, не останавливаясь, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в направлении Дружковки, - вспоминал командир бригады.

Ранее сайт KP.RU писал, что продвижение ВС РФ в Константиновке вынудило киевский режим приступить к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки на западную Украину.