Средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за семь часов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, дежурными средствами ПВО вражеские дроны были уничтожены в период с 07:00 до 14:00 мск.

Беспилотники перехватили над Брянской, Белгородской, Владимирской, Курской, Калужской, Костромской, Смоленской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областями. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым, а также Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ.