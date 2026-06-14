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НовостиПроисшествия14 июня 2026 12:08

Средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за семь часов

Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки беспилотников ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
Средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за семь часов

Средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников за семь часов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, дежурными средствами ПВО вражеские дроны были уничтожены в период с 07:00 до 14:00 мск.

Беспилотники перехватили над Брянской, Белгородской, Владимирской, Курской, Калужской, Костромской, Смоленской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областями. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Республикой Крым, а также Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ.