Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июня 2026 12:31

Следком возбудил дело после гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере

Уголовное дело по факту гибели ребенка на Ладожском озере возбудили в Карелии
Вениамин ЗАХАРОВ
Следком возбудил дело после гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Следком возбудил дело после гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере в Карелии. Об этом сообщает СУСК РФ по республике.

Напомним, семья приехала на отдых вечером 12 июня. На лодке они добрались до небольшого острова размером около 50 метров. Родители жарили шашлыки, но в какой-то момент отвлеклись. Семилетний мальчик пропал на островках Есусаарет.

Самостоятельные поиски результатов не принесли, после чего взрослые обратились в экстренные службы. К поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники Карельской поисково-спасательной службы. В ходе поиска было обнаружено тело ребенка.

"Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, похожие события развернулись в Барнауле. 12-летний мальчик утонул в озере Коралл, где купаться было запрещено.