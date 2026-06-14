Следком возбудил дело после гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере в Карелии. Об этом сообщает СУСК РФ по республике.

Напомним, семья приехала на отдых вечером 12 июня. На лодке они добрались до небольшого острова размером около 50 метров. Родители жарили шашлыки, но в какой-то момент отвлеклись. Семилетний мальчик пропал на островках Есусаарет.

Самостоятельные поиски результатов не принесли, после чего взрослые обратились в экстренные службы. К поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники Карельской поисково-спасательной службы. В ходе поиска было обнаружено тело ребенка.

"Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, похожие события развернулись в Барнауле. 12-летний мальчик утонул в озере Коралл, где купаться было запрещено.