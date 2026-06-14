Пашинян сообщил, что ожидает новых сделок с администрацией США

Пашинян поздравил Трампа с Днем рождения и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с США Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента США Дональда Трампа с Днем рождения и заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном. Текст послания опубликован в соцсети X.

В обращении Пашинян высоко оценил роль американского лидера в историческом мирном саммите, который состоялся 8 августа 2025 года в Белом доме. Тогда на встрече присутствовали главы Штатов, Армении и Азербайджана. Армянский премьер также отметил, что «сильное руководство и смелое видение» Трампа продолжают делать Америку великой державой.

«Мы с нетерпением ждем возможности заключить еще больше исторических сделок с вашей администрацией», - следует из телеграммы Пашиняна.

Ранее глава армянского правительства поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России. Пашинян в своем послании выразил уверенность, что отношения двух стран в будущем только крепче.