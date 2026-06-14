Титов: Индия стала новым источником трудовых мигрантов в России

Титов заявил, что индийцев отличает нацеленность на хороший результат в работе. Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индия стала новым источником трудовых мигрантов для России. Граждан этой страны отличает нацеленность на хороший результат в работе. Об этом заявил спецпредставитель президента России Борис Титов в интервью ТАСС.

По словам Титова, главным поставщиком рабочей силы на сегодня остается Таджикистан. Мигранты из стран СНГ легче адаптируются в России. Это связано с тем, что их менталитет и образ мышления близки к российскому. Индийцы же представляют собой принципиально иной тип работника.

«Среди индийцев нет этого нашего "авось". Они больше нацелены на результат, их учат выполнять требования. Они отрабатывают больше по контракту, не вступая в дополнительные отношения», - подчеркнул спецпосланник президента.

Титов также отметил, что многие индийцы, бангладешцы и пакистанцы имеют опыт работы в Дубае. Там обычно более строгие требования к сотрудникам. Именно эта школа, по его оценке, и формирует у них столь высокую дисциплину и профессиональную ответственность.

Ранее в Госдуме рассматривают идею введения для мигрантов обязательного стажа при получении больничного. Депутат Ярослав Нилов выдвинул инициативу, согласно которой иностранным гражданам потребуется накопить трудовой стаж не менее полугода, чтобы получить возможность претендовать на соцвыплаты.