Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мирная жительница погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в деревне Сагутьево Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в МАХ.

«ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа деревню Сагутьево Трубчевского района. В результате удара погибла мирная жительница. Двое мужчин получили ранения», - написал Ковальчук.

По словам врио губернатора, пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сайт KP.RU писал, что в результате украинского обстрела поселка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя. Помимо погибших, ранения получили еще два человека. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им требуемую медицинскую помощь.