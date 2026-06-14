BBC: На берегу острова Джерси нашли редкую акулу весом 597 килограммов

Острозубая песчаная акула в море. Фото: Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На берегу острова Джерси впервые обнаружена редкая острозубая песчаная акула весом почти 600 килограммов. Об этом информирует BBC.

Краснокнижный хищник поначалу подавал признаки жизни. Однако, увы, реанимировать его не получилось. Как только тушу нашли на острове, прилив унес ее обратно в море. Но уже на следующий день акулу снова выбросило на берег. По данным телеканала, длина особи составила 4,3 метра, вес - 597 килограммов.

Вскрытие не выявило причин гибели. Ученые отмечают, что они не обнаружили каких-либо следов рыболовных снастей на теле. Это первый задокументированный случай появления острозубых песчаных акул в водах Джерси. Исследователи допускают, что хищник мог оказаться здесь из-за потепления моря.

Стоит отметить, что острозубая песчаная акула - это редкий глубоководный вид. Местом обитания этих рыб являются океаны, где вода умеренно теплой температуры. Ее отличительная черта - длинные узкие зубы с острыми вершинами. Вид считается вымирающим, поскольку данные особи очень медленно размножаются.

Ранее KP.RU писал, что в водах Средиземного моря впервые зафиксировали огромную белую акулу. Ее обнаружили на дне Тунисского пролива.