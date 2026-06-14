Дагделен: Правду о биолабораториях США на Украине хотели заглушить пропагандой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правду о финансируемых США биолабораториях на Украине пытались заглушить при помощи пропаганды и цензуры. Такое мнение выразила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры. В 2022 году было достаточно одного вопроса о работе американских биолабораторий на Украине, чтобы тебя тут же заклеймили «агентом Кремля», - написала Дагделен в социальной сети X.

Политик отметила, что после признания о ситуации с биолабораториями на Украине аналогичная кампания была развернута против директора Нацразведки США Тулси Габбард. Член американской администрации рассекретила пакет документов, согласно которым Вашингтон давно финансирует деятельность 120 лабораторий более чем в 30 странах.