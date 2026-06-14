В Таиланде сообщили, что не дискриминируют туристов по национальному признаку Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Таиланд является безопасным и гостеприимным местом для туристов из всех стран. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават.

Так он прокомментировали предупреждение МИД РФ для российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания по запросу США.

"В то же время от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил", - сказал он, отметив, что "Таиланд и Россия поддерживают дружественные отношения на всех уровнях".

По его словам, Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе местного законодательства и правовых процедур без какой-либо дискриминации.

Ранее сайт KP.RU писал, что МИД России рекомендовал гражданам РФ воздерживаться от поездок в Таиланд. Ведомство советует не ездить в страну ни на отдых, ни по делам из-за действующего между Таиландом и США договора об экстрадиции.