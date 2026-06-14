Le Temps: Швейцарцы не поддержали идею ограничить население до 10 млн человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Большинство жителей Швейцарии выступило против инициативы "Швейцария с населением в 10 млн человек". Об этом сообщает издание Le Temps после подсчета 68,3% бюллетеней.

Отмечается, что против инициативы высказались 54,7% избирателей, в то время как 45,3% поддержали ее.

Крупнейшая политическая сила страны - Швейцарская народная партия (ШНП) была инициатором референдума. Она предусматривала реализацию комплекса мер, направленных на ограничение численности населения до 10 млн человек к 2050 году.

Сообщалось, что власти планировали поэтапно ограничивать приток мигрантов. А если население страны превысило бы 9,5 млн человек, предлагалось приостановить выдачу отдельных видов разрешений на проживание, а также ограничить право на воссоединение семей.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские граждане в Швейцарии продолжают сталкиваться с последствиями антироссийских ограничений, особенно в сфере банковского обслуживания.