Путин пожелал удачи бойцам ВС России в продвижении к Запорожью Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал удачи бойцам группировки "Днепр" в продвижении к Запорожью. Соответствующие кадры показал журналист ИС "Вести" Павел Зарубин.

В День России глава государства провел встречу в Кремле с участниками специальной военной операции.

Глава государства задал вопрос одному из бойцов, подбираются ли российские военные к Запорожью, на что тот ответил: "Так точно".

"Удачи вам. Ребята, всего самого доброго!" - пожелал российский лидер бойцам Вооруженных сил РФ.

Ранее бойцы группировки «Днепр» подарили российскому главе шеврон, с которым они освобождали территории в Запорожской области. Помимо шеврона, военнослужащие передали главе государства батальонный и полковой флаги. Путин в ответ поблагодарил участников СВО и пожелал им удачи в новых операциях.

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