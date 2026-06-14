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НовостиВ мире14 июня 2026 15:19

Трамп отреагировал на атаку Израиля на Бейрут

Трамп: Израиль не должен был атаковать Бейрут накануне сделки США и Ирана
Вениамин ЗАХАРОВ
Трамп: Израиль не должен был атаковать Бейрут накануне сделки США и Ирана

Трамп: Израиль не должен был атаковать Бейрут накануне сделки США и Ирана

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Израиля не должны были атаковать ливанскую столицу перед подписанием сделки между США и Ираном. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

По словам главы Белого дома, произошедшая утром атака на Бейрут не должна была произойти. Трамп также указал, что она особенно не должна была произойти, когда США близки к мирной сделке с Ираном.

Американский лидер также подчеркнул, что атака, на которую якобы отвечал Израиль, была небольшой, в которой не было пострадавших.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что сторона США уверена в завершении сделки с Ираном в воскресенье. По его словам, детали потенциальной сделки объявит команда, которая на данный ведет переговоры.