Постпред США при ООН Уолтц: Вашингтон уверен в скором подписании сделки с Ираном Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Американская сторона уверена в завершении сделки с Ираном в воскресенье. Об этом сообщил постпред США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC.

"Я уверен, команда уверена", - сказал Уолтц.

По его словам, окончательные детали будущей сделки объявит команда, которая ведет переговоры. При этом подробностей о месте и формате возможного подписания Уолтц называть не стал.

Ранее Трамп объявил, что подписание исторического документа между Вашингтоном и Тегераном намечено на 14 июня. По словам американского лидера, сразу после этого Ормузский пролив, имеющий ключевое значение для мировой торговли нефтью, будет полностью открыт для судоходства.

Кроме того, сообщалось, что Президент США "подставил" Израиль готовящемся соглашением с Ираном.