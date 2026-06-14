Зеленский и Трамп провели телефонный разговор Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что Зеленский поздравил американского лидера с днем рождения. Как сообщил советник главы киевского режима Дмитрий Литвин, беседа длилась 30-35 минут и была "содержательной".

Кроме того, стороны обсудили по телефону дальнейший ход переговоров по украинскому урегулированию и дипломатические шаги.

Ранее сайт KP.RU писал, что мирный договор по Украине необходимо заключить незамедлительно, поскольку продолжение эскалации грозит перерастанием конфликта в общеевропейскую войну. С таким мнением выступил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

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