В Кремле рассказали, что тронуло Трампа в разговоре с Путиным

Ушаков: Трамп был тронут, что Путин первым из лидеров поздравил его с юбилеем Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп был тронут поздравлениями президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

По словам представителя Кремля, президент России был первым из иностранных лидеров, кто позвонил ему этот день.

«Наш президент направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика», - рассказал Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил о телефонном разговоре глав двух государств. Как отметил помощник президент РФ, беседа длилась почти час. Кроме того, обе стороны подчеркнули, что украинские удары по российским гражданским объектам мешают урегулированию конфликта.

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