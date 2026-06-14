В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Трампа Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, российский лидер поздравил главу Белого дома с 80-летием. Трамп в свою очередь выступил за прекращение боевых действий на Украине. Кроме того, стороны обсудили готовящийся меморандум США и Ирана.

«Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Если хотите точный хронометраж, то ровно 55 минут», - сказал Ушаков.

Ранее сайт KP.RU также писал, что Путин и Трамп согласовали визит спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для переговоров.

Кроме того сообщалось, что Трамп также провел телефонный разговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.