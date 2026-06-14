Владимир Путин дал исторический урок Зеленскому Фото: REUTERS.

Киевскому главарю Владимиру Зеленскому стоит передать совет не забывать о жертвах Холокоста, вместо того, чтобы чествовать нацистских преступников на Украине. Так заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в ходе брифинга по итогам телефонного разговора лидеров РФ и США.

"Непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников", - заявил Ушаков.

Напомним, что Зеленский не так давно почтил память и с почестями перезахоронил останки Андрея Мельника, который был лидером ОУН*. Действия Киева привели в шок многих европейских политиков. Так, свое недовольство выразил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. В Польше потребовали отменить решение Зеленского о присвоении одной из частей ВСУ имени так называемых "героев УПА"*. Кроме того, бывший президент Польши Лех Валенса объявил, что больше не поддерживает Зеленского. В связи с этим политик снял значок с украинским флагом, который он носил в знак солидарности.

*— экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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