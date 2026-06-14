Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 июня 2026 16:12

Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров

Уиткофф и Кушнер "в ближайшее время" посетят Москву, заявили в Кремле
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров

Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву для переговоров

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Москву в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Российская и американская стороны пришли к такому решению после по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», - сказал Ушаков.

Ранее представитель Кремля отметил, что президент США был тронут, что президент России первым из лидеров поздравил его с юбилеем. Как отметил помощник президент РФ, беседа длилась почти час.