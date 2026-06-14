Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире14 июня 2026 20:09

От Эболы в Конго погибли уже более 180 человек: что известно о подтвержденных случаях

Количество смертей от Эболы в Конго достигло 181 случая
Алина КОЧНЕВА
Количество смертей от Эболы в Конго достигло 181 случая

Количество смертей от Эболы в Конго достигло 181 случая

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Демократической Республике Конго продолжает распространяться вирус Эбола. Число погибших от лихорадки на территории страны достигло 181, сообщает Reuters.

Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой составило минимум 782. В оперативном отчете зафиксировано 72 новых случая заражения за 24 часа. Это один из самых значительных скачков заболеваемости. Вспышка по-прежнему ограничена тремя провинциями на востоке Конго.

О массовых заболеваниях лихорадкой в других государствах пока не сообщается.

Россиянам порекомендовали быть осторожными в поездках по африканским странам. В Роспотребнадзоре при этом заверили, что угрозы распространения вируса Эбола в РФ нет. На госгранице в целях безопасности усилили санитарно-карантинный контроль.