В РФ ограничили вылеты в аэропорты Ирана: воздушное пространство будут использовать по особому графику

Вылеты из России в аэропорты Ирана будут запрещены в ночное время Фото: Ольга ЮШКОВА.

Россияне не смогут добраться до аэропортов Ирана в ночное время. По информации Росавиации, вылеты ограничены до 24 июня. Соответствующие данные опубликовали на канале ведомства в "Макс".

Теперь с 11:01 до 22:59 решение о полетах в иранские аэропорты будут принимать на основе оценки рисков. Перевозчики должны учитывать рекомендации Международной организации гражданской авиации.

"С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 мск, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены", - уведомили в Росавиации.

Между Вашингтоном и Тегераном ожидается подписание мирной сделки. Стороны планируют заключить соглашение в ближайшее время. Иран в рамках договоренности согласился не взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, заявляет Fox News.