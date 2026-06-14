Fox News: Иран в рамках сделки с США согласился не взимать плату в Ормузе Фото: REUTERS.

Иран в рамках договоренности с США согласился не взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

"Иран откроет стратегический пролив, где "не будет взиматься плата", - говорится в материале.

Представитель Белого дома уточнил, что в случае заключения соглашения США снимут ограничения одновременно с открытием пролива со стороны Ирана. После начнутся операции по разминированию акватории.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного договора. Он отметил, что мир никогда не был так близок, как сейчас.

Президент США Дональд Трамп объявил, что подписание исторического документа между Вашингтоном и Тегераном намечено на 14 июня. По его словам, сразу после этого Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства.