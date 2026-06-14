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НовостиПолитика14 июня 2026 20:56

Наемники ВСУ массово оставляют позиции: план замещения украинских штурмовиков иностранцами не удался

ТАСС: наёмники ВСУ бегут с позиций с оружием в руках
Алина КОЧНЕВА
Наёмники ВСУ бегут с позиций с оружием в руках

Наёмники ВСУ бегут с позиций с оружием в руках

Фото: REUTERS.

На Украине пытаются заменить местных штурмовиков иностранцами. Наемники при этом массово бегут с позиций прямо с оружием в руках. Так сообщили в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

По версии источника, киевские власти пытаются минимизировать недовольство населения из-за наплыва иностранцев. Минобороны Украины намерено добиться замещения 30-50% штурмовиков наемниками.

"Уже сейчас на Украине появилась проблема дезертирства среди иностранных наемников, которые с оружием сбегают с позиций", - пояснили в силовых структурах РФ.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о росте числа иностранных наемников в составе ВСУ, действующих на правом берегу Днепра. Такая тенденция замечена в июне. В регионе фиксируется увеличение численности личного состава ВСУ.