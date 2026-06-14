Евросоюз хочет урезать полномочия дипслужбы ЕС из-за Каллас Фото: REUTERS.

Ряд стран Европы выступили за ограничение полномочий дипслужбы ЕС. Государства, включая Германию и Францию, недовольны резкой антироссийской риторикой главы евродипломатии Каи Каллас. Так передает газета Junge Welt.

По ее версии, европейцы "за кулисами" осуждают действия Каи Каллас. Они пытаются замаскировать план ограничения ее власти под попытку вернуть полномочия в области внешней политики государствам-членам ЕС.

"Каллас больше не сможет, как в последние годы, бравировать своей бескомпромиссной риторикой в отношении России и автоматически исключать ЕС из всех переговоров. Как известно, она даже хотела возглавить европейскую делегацию", - пишет автор материала.

Как отмечает Euronews, Кая Каллас своими действиями усугубляет системные проблемы внутри ЕС. Ее стиль руководства сделал такие нюансы особенно заметными.