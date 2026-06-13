Глава евродипломатии Кайя Каллас Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас своими действиями лишь усугубляет системные проблемы внутри Евросоюза. Как сообщает телеканал Euronews со ссылкой на информированные источники, именно такие выводы следуют из свежих дискуссий о реформах дипслужбы.

Проблемы в структуре были заложены еще при ее создании, однако нынешний стиль руководства Каллас сделал их особенно заметными. Один из европейских дипломатов в беседе с журналистами заявил, что глава дипслужбы делает очень многое, чтобы потерять поддержку. По его мнению, она не сильна в искусстве добиваться одобрения стран-членов внутри Европейского совета.

Каллас регулярно критикуют за резкие заявления в адрес Китая и настойчивые требования использовать замороженные российские активы для нужд Украины. Источники Euronews также указывают на ее сложные отношения с американской администрацией и привычку готовить инициативы без предварительного согласования со странами ЕС. Дипломаты отмечают, что глава дипслужбы ведет себя так, будто по-прежнему остается премьер-министром Эстонии.

Сама структура дипслужбы ЕС создавалась в более спокойные времена, и сейчас она испытывает серьезные перегрузки. Она вынуждена одновременно отчитываться перед Еврокомиссией и готовить внешнеполитические предложения, не имея достаточных рычагов для их реализации. Поскольку все решения в этой сфере принимаются единогласно, любая страна может заблокировать любую инициативу.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X уже успел пошутить на тему возможной отставки чиновницы. По его словам, такое увольнение даст ей больше времени на чтение книг, что пошло бы ей на пользу. Ранее в Брюсселе также обсуждалась кандидатура посредника для будущих переговоров с Россией, однако Каллас отвергла предложение экс-канцлера ФРГ Шрёдера, намекнув на собственную роль в этом процессе.

В беседе с KP.RU политолог-международник Геворг Мирзаян указал и на другую черту Каллас — её невероятную невежественность. Специалист обратил внимание, что уровень русофобии главы евродипломатии затмевает даже её непрофессионализм.

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