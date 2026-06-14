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НовостиПолитика14 июня 2026 21:40

Трамп: США и Иран заключили мирную сделку

Иран и США смогли достигнуть соглашения по миру
Алина КОЧНЕВА
Трамп: Иран и США смогли достигнуть соглашения по миру

Трамп: Иран и США смогли достигнуть соглашения по миру

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп в ночь на 15 июня (по московскому времени) объявил о заключении мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Страны смогли достигнуть соглашения. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети.

Президент Соединенных Штатов заверил, что теперь будет дано разрешение на снятие блокады с Ирана. Кроме того, Дональд Трамп анонсировал возобновление свободного судоходства по Ормузскому проливу.

Ранее Вашингтон заявлял, что блокада с Ирана будет снята сразу после достижения соглашения о мире между сторонами.

Информацию о сделке подтвердил и Пакистан. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф сообщил, что американское руководство достигло мирного соглашения с иранской стороной. По его данным, официальная церемония подписания документа пройдет 19 июля в Швейцарии.