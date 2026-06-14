Пушилин раскрыл значение взятия Константиновки

Денис Пушилин рассказал о перспективах, которые откроет для ВС РФ взятие Константиновки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Взятие Константиновки в ДНР позволит российским военным усилить движение в Славянско-Краматорском направлении. Об преимуществах, которые даст ВС РФ освобождение этого населённого пункта, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В районе самой Константиновки разворачиваются боевые действия, от них зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации», — сказал Пушилин в Telegram-канале.

Пушилин рассказал о ситуации в Константиновке, отметив, что на момент размещения поста боевые действия шли в промышленной зоне и в центре города, а также в районе железнодорожной станции и городского совета.

Тем временем Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики из состава 1194-го полка 4-й бригады «Южной» группировки войск взяли под свой контроль часть города Константиновка.

Как армия России уничтожила скрытно передвигавшихся боевиков ВСУ в Константиновке, читайте здесь на KP.RU.