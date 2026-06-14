"Займемся ядерной пылью позже": Трамп прокомментировал вопрос изъятия у Ирана высокообогащенного урана

Трамп: США не будут торопиться с изъятием у Ирана запасов обогащенного урана Фото: REUTERS.

Одним из спорных вопросов в сделке между Вашингтоном и Тегераном было изъятие запасов высокообогащенного ядерного топлива Ирана. Однако США решили повременить с исполнением этого пункта. Вашингтон не намерен торопиться с изъятием у Ирана запасов обогащенного урана. Так сказал президент США Дональд Трамп в беседе с газетой The Wall Street Journal.

Американский лидер подчеркнул, что теперь Штатам "спешить некуда". При этом Вашингтон все же ожидает реализации этой договоренности.

"Мы займемся ядерной пылью позже, когда будем готовы войти и сделать это. Я бы сказал, что в течение следующего месяца или двух", - заключил Дональд Трамп.

Он также сообщил, что стороны смогли договориться и заключить мирную сделку. По словам американского лидера, соглашение достигнуто. Теперь будет дано разрешение на снятие блокады с Ирана. Дональд Трамп анонсировал также возобновление свободного судоходства по Ормузскому проливу.