Цены на нефть падают на фоне заявлений о мирной сделке между США и Ираном

Цена нефти марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нефть существенно подешевела сразу после заявлений из Вашингтона и Тегерана о достижении соглашения. Цена энергоресурса марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель. Об этом гласят данные торгов.

Так, к настоящему моменту, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе на бирже ICE опустилась до 83,51 доллара за баррель. Значения приближаются к ценам марта 2026 года.

Нефть за пару часов подешевела приблизительно на 4%. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле упал до 80,94 доллара за баррель.

Российская нефть на фоне ближневосточного конфликта сильно подорожала. Цены уже на 60% выше прошлогодних. Стоимость российской нефти Urals достигла максимальных значений с 2023 года. Минфин России производит расчеты майских налогов для компаний с учетом средней стоимости Urals в 94,87 доллара за баррель.