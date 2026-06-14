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НовостиВ мире14 июня 2026 22:40

Цены на нефть падают на фоне заявлений о мирной сделке между США и Ираном

Цена нефти марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель
Алина КОЧНЕВА
Цена нефти марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нефть существенно подешевела сразу после заявлений из Вашингтона и Тегерана о достижении соглашения. Цена энергоресурса марки Brent упала ниже 84 долларов за баррель. Об этом гласят данные торгов.

Так, к настоящему моменту, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе на бирже ICE опустилась до 83,51 доллара за баррель. Значения приближаются к ценам марта 2026 года.

Нефть за пару часов подешевела приблизительно на 4%. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле упал до 80,94 доллара за баррель.

Российская нефть на фоне ближневосточного конфликта сильно подорожала. Цены уже на 60% выше прошлогодних. Стоимость российской нефти Urals достигла максимальных значений с 2023 года. Минфин России производит расчеты майских налогов для компаний с учетом средней стоимости Urals в 94,87 доллара за баррель.